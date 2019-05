Rim of the World, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 24 maggio arriva Rim of the World su Netflix: disponibile il film sci-fi originale in cui quattro teenager si ritrovano ad affrontare un'invasione aliena!

Inizia l'ultima settimana di maggio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Rim of the World, il film sci-fi d'avventura originale in cui alcuni teenager dovranno affrontare... un'invasione aliena!

Jack Gore, Miya Cech, Benjamin Flores Jr., King Bach, Lynn Collins, Annabeth Gish e Michael Beach sono i protagonisti del lungometraggio di McG, già regista di We were soldiers e dell'altro originale Netflix La Babysitter. Al centro della storia ci saranno quattro giovani ragazzi che diventano improbabili alleati quando un'invasione aliena interrompe le loro vacanze trascorse in un campeggio estivo. I giovani dovranno superare le proprie paure e insicurezze e imparare a fare gioco di squadra per poter provare a salvare il mondo.

Tra gli interpreti ci saranno anche Alessio Scalzotto, Tony Cavalero, Rudy Mancuso, Carl McDowell, Chris Wylde, David Theune, Punam Patel e Jason Rogel. Tra i prossimi progetti di McG c'è una misteriosa serie tv dal titolo Triangle: il Triangolo delle Bermuda è visto come la porta di accesso a un luogo perduto nel tempo che nel corso della storia ha intrappolato diversi viaggiatori. Quando una famiglia naufraga in questa terra straniera, dovrà unirsi a un gruppo di persone proveniente da epoche diverse per ritrovare la via di casa. Nel cast ci sarà anche il nostro Lorenzo Richelmy.

Rim of the World è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.