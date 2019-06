Rihanna e quel like di Donald Trump che nessuno si spiega

Rihanna sembra avere un fan davvero speciale: Donald Trump ha infatti sorpreso i suoi follower su Twitter mettendo like a un articolo dedicato all'affascinante cantante.

Il presidente degli Stati Uniti sembra aver apprezzato le parole della star della musica che ha sottolineato quanto sia importante occuparsi della propria salute mentale e cercare di ritagliarsi dello spazio per prendersi cura di se stessi.

L'intervista rilasciata da Rihanna era stata condivisa dalla giornalista Heben Nigatu che ne aveva lodato le parole, considerandola un esempio nel tentare di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. L'artista aveva spiegato quanto sia importante essere felici e sereni: "La mia carriera è il mio scopo e non dovrebbe sembrare mai niente di diverso da un luogo felice. Ho dato grande importanza a piccole cose, come fare una passeggiata o andare a fare la spesa. Ho iniziato una nuova relazione, ed è qualcosa che per me è importante. Pensavo: 'Devo trovare il tempo per fare tutto questo'. Devo occuparmi di questi aspetti della mia vita proprio come mi occupo degli affari. Non prenderò impegni per due giorni, o tre giorni alla volta. Sul mio calendario ora c'è la famosa "P" che vuol dire "Personal Days (Giorni per me stessa). Questa è una cosa nuova".

Le parole di Rihanna sembrano aver convinto il presidente Donald Trump che ha aggiunto la sua dichiarazione ai propri like, in precedenza solo 7, su Twitter come ha prontamente segnalato Trump Alert, suscitando però online molte reazioni di sorpresa, tra chi pretende che venga chiesto al miliardario un commento e chi ha fatto delle battute ironiche dichiarando che ora Trump ha accolto il suo consiglio e sta guardando tutto il giorno Fox News, mentre i fan della cantante hanno inoltre considerato l'ipotesi di votare per Trump alle prossime presidenziali se riuscirà a convincerla a mettere in vendita un nuovo album.

Per ora dalla Casa Bianca non è trapelato nessun commento o spiegazione relativi all'attività su Twitter di Donald Trump e non resta che attendere per scoprire se il presidente parlerà pubblicamente delle sue preferenze musicali.

