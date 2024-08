Ridley Scott svela i suoi quattro film preferiti, alcuni hanno ispirato Alien

In un'intervista rilasciata a Letterboxed, a Ridley Scott è stato chiesto di nominare quattro dei suoi film preferiti. Di seguito potete leggere la risposta del celebre regista.

Le sue prime due scelte sono state fondamentali per lo sviluppo di Alien, che è stato ispirato da 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick e da Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza di George Lucas.

Scott ha confermato le trame parallele di Alien e del classico della fantascienza di Kubrick del 1968. Ha descritto l'IA antagonista di quel film, HAL 9000, come "Il computer che sa che la missione è più importante delle persone. L'abbiamo copiato in Alien".

Tutti i film principali di Alien presentano diverse iterazioni di umanoidi sintetici prodotti dalla società Weyland-Yutani, una delle tante mega-corporazioni che gestiscono colonie al di là del sistema solare. Ash (interpretato da Ian Holm) era un androide a cui era stato ordinato di garantire la sopravvivenza dello Xenomorfo in Alien.

Scott ha rivelato di aver iniziato a sviluppare Alien "per caso" dopo aver visto il primo film di Guerre Stellari di Lucas. "Avevo finito il mio primo film, si trattava di I duellanti... Poi avrei fatto Tristano e Isotta", ha ricordato. "Voglio dire, quanto si può essere artistici? Sono andato a vedere la prima di Guerre stellari e sono rimasto seduto lì, depresso per tre mesi. Come potevo fare Tristano e Isotta quando questo tizio faceva una cosa del genere? Ho fatto un'inversione di rotta. Mi hanno offerto Alien nel giro di sei settimane. È stato un caso. Ho accettato subito".

Dan O'Bannon ha scritto la sceneggiatura dell'horror slasher di Scott del 1979, che adottava i disegni concettuali di Ron Cobb, Chris Foss e H.R. Giger. Il successo al botteghino di Alien ha dato vita a una serie di sequel, prequel, romanzi, fumetti, videogiochi e una serie televisiva in arrivo.

Il resto della lista

La terza scelta di Scott è stata Blade Runner, che "ha segnato il passaggio per molte, moltissime cose". Inizialmente era stato offerto a Dustin Hoffman di interpretare Deckard nel film, ma lo abbandonò a causa di divergenze creative. Il ruolo andò ad Harrison Ford, che fu scelto per il suo interesse nella sceneggiatura e per la sua interpretazione in Guerre stellari e I predatori dell'arca perduta.

Nel 2006, Scott ha raccontato delle tensioni con Ford durante la lavorazione di Blade Runner. Quando gli fu chiesto chi fosse la persona più difficile con cui avesse mai lavorato, Scott rispose: "Deve essere Harrison. Mi perdonerà perché ora vado d'accordo con lui. Ora è diventato affascinante. Ma sa molte cose, questo è il problema. Quando abbiamo lavorato insieme era il mio primo film ed ero l'ultimo arrivato. Ma abbiamo fatto un buon film".

Scott ha concluso la sua lista con La guerra del fuoco, un'avventura fantasy del 1981 diretta da Jean-Jacques Annaud (Il nemico alle porte). "È preistorico", ha continuato Scott. "Parla di una tribù che scopre il fuoco grazie a un fulmine. Portano il fuoco in un cesto. Questa è la storia. È fantastica". In base alla sinossi di Scott, il film condivide i temi di un altro capitolo di Alien. Sebbene i fan del franchise siano stati divisi dal prequel di Scott del 2012, Prometheus, quel capitolo ha approfondito la storia e rivelato le origini degli Xenomorfi.

Il franchise di Alien si espande con due nuovi episodi: Alien: Romulus (ora nelle sale) e Alien: Earth, una serie di Hulu prevista per il 2025.