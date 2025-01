Ridley Scott in lite con Paramount, stop al biopic sui Bee Gees: "Sono caro, ma sono dannatamente bravo"

Il cineasta inglese ha bloccato il preannunciato progetto sui Bee Gees per via di un disaccordo economico che lo ha spinto a dedicarsi ad altro.

Ridley Scott ha rivelato in un'intervista con la rivista GQ che il suo film biografico su Bee Gees è stato messo in pausa per via di un disaccordo contrattuale con Paramount Pictures. Nel febbraio 2024 Variety aveva annunciato il coinvolgimento del regista de Il gladiatore nel progetto le cui riprese sarebbero dovute iniziare nei primi mesi del 2025.

"L'accordo è saltato perché lo studio ha modificato i parametri" ha spiegato Scott. "Ho detto loro: 'Non potete farlo. Passerò al prossimo film'. Non mi credevano, e io l'ho fatto davvero".

Il regista ha però aggiunto che confida di riuscire a finalizzare un nuovo accordo con lo studio nei prossimi mesi, in modo da dare il via al progetto biografico a settembre. Nel frattempo Scott si è concentrato sul thriller post-apocalittico The Dog Stars per la 20th Century, come prossimo progetto da girare ad aprile.

"Mi è stato chiesto di proseguire", ha detto Scott a GQ riguardo all'accordo con Paramount. "E io ho detto: 'No'. Il prossimo!' A loro non piaceva il mio accordo. Quindi sono passato oltre. Sono costoso, ma sono dannatamente bravo".

Ridley Scott sul set

Un regista di polso

La società di produzione di Ridley Scott, Scott Free, ha confermato a Variety che il regista ha invertito l'ordine dei suoi due prossimi progetti e che dirigerà il film biografico sui Bee Gees in autunno. Anche una fonte della Paramount ha confermato che le riprese del film prenderanno il via in autunno.

Scott ha spiegato che ad attirarlo del progetto musicale è stato "il lato operaio dei Bee Gees. È tutta una questione di competizione tra fratelli. E poi perdono Andy - Andy andato in overdose a 30 anni. È più una questione di dono che di fortuna, giusto? È una storia fantastica".

Il film sui Bee Gees segnerà la chiusura del cerchio per Scott, che all'inizio della sua carriera aveva progettato di realizzare un film sulla band, ma all'epoca i fratelli "si rifiutavano di lavorare insieme". Così il manager del gruppo Robert Stigwood invitò il regista per realizzare un film nel tentativo di salvare i Bee Gees. Purtroppo, i finanziamenti necessari per far decollare il film non sono mai arrivati.