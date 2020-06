Ridge di Beautiful a Torino: Ronn Moss cerca attori per un film

Ronn Moss, noto in Italia per il ruolo di Ridge nella soap Beautiful, sarà a Torino per il casting del suo prossimo film che si terrà dal 16 luglio. L'attore produrrà la pellicola Surprise Trip ambientata tra New York e la Puglia, regione a cui l'attore è molto legato.

Katherine Kelly Lang e Ronn Moss in Beautiful

Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5, festeggia in questi giorni i suoi trent'anni di trasmissione in Italia, uno dei personaggi piu' amati della serie TV nel nostro paese è Ronn Moss. L'attore ha interpretato Ridge Forrester per ben venticinque anni. In questo periodo Ronn è in Italia nelle vesti di produttore del suo ultimo film Surprise Trip che girerà insieme a Roberto Baeli. I casting si terranno a Torino nella sede della Fashion T a Palazzo Saluzzo Paesana, in via della Consolata 1bis, lo stesso Ronn parteciperà attivamente alla selezione.

Surprise Trip è una commedia romantica, il protagonista è un broker di New York a cui piace il nostro paese. Dopo essersi trasferito in Puglia acquista una masseria ma le cose si complicano, tra i protagonisti annunciati ci sono Totò Onnis, Paolo Sassanelli, Pietro Genuardi, Fabio Cursio Giacobbe e Mayra Pietro.