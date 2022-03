Amanda Bynes: un giudice ha posto fine alla tutela legale che permetteva alla madre di controllarla

L'ex attrice Amanda Bynes non è più sottoposta a tutela legale: la trentacinquenne ha ottenuto in tribunale la possibilità di essere indipendente dalla madre.

Amanda Bynes non sarà più sottoposta a tutela legale: un giudice ha stabilito che l'ex attrice non ha più bisogno del controllo della madre. Nella giornata di lunedì è stato deliberato in tribunale che la tutela non è più necessaria.

I genitori di Amanda Bynes, secondo quanto riportato da NBC News, sostengono la figlia e la decisione di vivere in modo indipendente. La madre dell'ex star del cinema, fino alla scorsa settimana, ne poteva controllare le decisioni finanziarie e personali.

Amanda ha dichiarato a People: "Negli ultimi anni ho lavorato duramente per migliorare la mia salute in modo da poter vivere e lavorare in modo indipendente e nle prossimo capitolo della mia vita continuerò a dare priorità al mio benessere".

Sua madre Lynn aveva ottenuto la tutela legale della figlia dopo diversi problemi con la legge, situazione che aveva portato a un ricovero obbligato in psichiatria dove era stata sottoposta a 72 ore di osservazione. Amanda Bynes, secondo quanto stabilito dai medici, soffre di disturbo bipolare e negli ultimi anni si è sottoposta ai trattamenti necessari per liberarsi dalle sue dipendenze dall'alcol e da altre sostanze.

Nel 2020 la trentacinquenne ha inoltre annunciato di essersi fidanzata con Paul Michael.