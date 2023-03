Amanda Bynes è ricoverata in psichiatria dopo essere stata fermata mentre camminava nuda a Los Angeles

Amanda Bynes, durante il weekend, è stata fermata dalla polizia mentre camminava nuda per le strade di Los Angeles ed è attualmente ricoverata in osservazione in psichiatria.

Amanda Bynes sembra stia affrontando un nuovo periodo negativo: l'attrice sarebbe stata ricoverata in osservazione in psichiatria.

L'ex attrice, come rivela il sito di TMZ, avrebbe trascorso il weekend in ospedale dopo essere stata fermata mentre camminava completamente nuda per le strade di Los Angeles.

Secondo le fonti del sito, Amanda Bynes aveva un comportamento molto strano e ha fermato anche una macchina dichiarando al guidatore che stava affrontando una crisi a causa dei suoi disturbi bipolari. Un'ambulanza ha poi portato la giovane in una stazione della polizia, dove è stato deciso che fosse necessario il ricovero. L'attrice sembra non abbia assunto i medicinali che deve prendere regolarmente.

Una fonte vicina ad Amanda sostiene che resterà in ospedale per qualche giorno.

Amanda Bynes in una scena del film Sydney White - Biancaneve al college

Bynes, circa un anno fa, era riuscita a liberarsi della tutela legale durata nove anni che aveva dato alla madre il controllo di alcuni aspetti della sua vita. L'attrice nel 2013 aveva infatti iniziato ad avere dei comportamenti pericolosi per se stessa e gli altri, come quando aveva acceso un fuoco nel vialetto che conduceva alla casa del suo vicino rischiando di ferire gravemente il proprio cane, e i medici avevano dichiarato che soffriva di un disturbo bipolare.

Proprio durante il weekend, Amanda Bynes avrebbe dovuto partecipare a una convention in Connecticut e la sua assenza era stata giustificata dichiarando che era legata a "motivi di salute".