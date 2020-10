Ricomincio da capo: Funko annuncia il Pop! e il gioco da tavolo

Ricomincio da capo, la commedia cult del 1993, ha finalmente un Funko Pop! che ritrae il protagonista interpretato da Bill Murray e la simpatica marmotta.

L'azienda che ricrea ormai da tempo i personaggi di serie tv e film in versione da collezione ha annunciato che il pre-ordine del modello è iniziato, in vista di una messa in vendita a gennaio.

Ricomincio da capo: il Funko Pop!

Il Giorno della Marmotta si svolge ogni anno, negli Stati Uniti e in Canada, il 2 febbraio ed è la festività al centro della commedia scritta da Harold Ramis e Danny Rubin. In Ricomincio da capo si racconta la storia di Phil Connors, personaggio affidato a Bill Murray, che un giorno viene inviato nella città di Punxsutawney, in Pennsylvania, per realizzare un servizio sulla ricorrenza. Phil rimane però bloccato in un loop temporale e si risveglia ogni mattina alle 6 dello stesso giorno.

Connors prova inizialmente a vivere sopra le righe, concentrandosi poi sul tentativo di conquistare la collega Rita e poi a scoprire ciò che vuole fare nella vita e come migliorare la propria esistenza.

Funko ha inoltre annunciato la messa in vendita di un gioco da tavolo, al costo di 24.99 dollari, acquistabile solo su Amazon e che contiene anche una versione da collezione del Funko di Punxsutawney Phil.

I giocatori si metteranno al posto di Phil Connors e avranno lo scopo di migliorare la propria vita e affrontare la giornata in modo perfetto per uscire dal loop.