Ricky Martin papà per la quarta volta: la foto del figlio su Instagram con il marito

Ricky Martin è diventato papà per la quarta volta, e celebra questo momento con una foto del figlio su Instagram. Il nome del bambino è Renn e ed è il nuovo componente della famiglia del cantante portoricano e del marito, l'artista di origini siriane Jwan Yosef.

Dopo Matteo, Valentino e Lucia, è arrivato un nuovo bebè nel nido di Ricky Martin, che solo poche settimane fa aveva annunciato la nuova dolce attesa, ottenuta tramite una madre surrogata. Ecco che ieri è arrivata la notizia della nascita tramite il suo profilo Instagram, con una dolce immagine del cantante e del marito insieme al nuovo arrivato. Lo stesso tenero scatto è stato condiviso anche da papà Jwan, entrambi hanno ricevuto milioni di commenti di auguri e congratulazioni.

Il nuovo desiderato arrivo era stato comunicato da Ricky Martin durante un discorso alla Cena nazionale per la Campagna per i Diritti umani, a Washington, in cui era stato premiato per il suo impegno a favore della comunità LGBTQ: "Devo dirvi che siamo incinti. Stiamo aspettando. Ho sempre ammirato le famiglie numerose, mio marito e i miei figli sono la mia forza e la mia ispirazione"

Una gioia indescrivibile per la pop star che, lo scorso gennaio, aveva dichiarato a Vanity Fair di volere una famiglia molto numerosa: "Mi piacerebbe avere una grande famiglia, ma al momento c'è molto da fare, ho molto lavoro. Quindi, prima di tutto, metteremo le cose in ordine e poi ci prepareremo per avere molti più bambini"

A quanto pare, però, non ci è voluto molto tempo prima che la situazione si assestasse, ed ecco che è arrivato il nuovo membro di questa numerosa famiglia. Nove anni fa, infatti, arrivarono i gemelli Matteo e Valentino e, dopo lo scambio delle promesse della coppia nel 2018, è arrivata anche la piccola Lucia, nata lo stesso giorno del cantante, il 24 dicembre.