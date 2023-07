Ricky Martin e Jwan Yosef divorziano dopo sei anni di matrimonio: ecco perchè

Attraverso un comunicato ufficiale, Ricky Martin e Jwan Yosef hanno comunicato la loro decisione di divorziare. Nella nota sono indicate le ragioni che hanno portato a questa difficile scelta, Ricky e Jwan assicurano che la loro separazione, per il rispetto dei figli, sarà assolutamente nel segno del rispetto e della dignità.

La nota Ufficiala di Ricky Martin e Jwan Yosef

Nella nota, rilasciata in esclusiva alla rivista americana People, e poi pubblicata sul profilo di Ricky Martin si legge: "Dopo un'attenta riflessione abbiamo deciso di concludere il nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli, per onorando quello che abbiamo vissuto come coppia durante tutti questi anni meravigliosi. Il nostro più grande desiderio ora è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e una relazione basata sulla'armonia e sull'amicizia, per proseguire l'educazione congiunta dei nostri figli. Come sempre vi ringraziamo per tutto l'amore e il sostegno che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo uniti per affrontare con serenità questo nuovo capitolo della nostra vita".

La relazione tra Ricky Martin e Jwan Yosef

Nel 2015, Ricky Martin e Jwan Yosef si sono conosciuti tramite Instagram. La loro relazione è diventata ufficiale nel 2016 durante il red carpet degli AmFAR Inspiration Gala. Nello stesso anno, hanno annunciato il loro fidanzamento e si sono sposati nel 2018, come aveva rivelato Ricky sul red carpet della presentazione della seconda stagione di American Crime Story, incentrata sull'omicidio di Gianni Versace, dove il cantante interpretava Antonio D'Amico, compagno dello stilista.

Ricky Martin e Jwan Yosef hanno due figli: Lucia, nata nel 2018, e Renn, nato nel 2019, entrambi da madri surrogate. Martin, era già padre di due gemelli, Matteo e Valentino, nati nel 2008.

Naturalmente, la loro attività lavorativa non si interrompe: Ricky Martin si unirà al cast di Palm Royale, una serie TV prodotta da Apple TV. Nel frattempo, Jwan Yosef, pittore e artista siriano-svedese, continuerà la sua attività dopo aver aperto uno studio nuovo a Los Angeles.