Ricky Martin affianca Kristen Wiig nella serie Apple TV+ Mrs. American Pie

Ricky Martin affiancherà Kristen Wiig in veste di protagonista maschile nella serie Apple TV+ Mrs. American Pie.

Dopo l'ingaggio di Leslie Bibb, Deadline annuncia l'ingresso del cantante Ricky Martin nel cast della serie Apple TV+ Mrs. American Pie con un ruolo da protagonista.

Ricky Martin durante una performance dal vivo

Nella commedia, Ricky Martin affiancherà Kristen Wiig nel ruolo del protagonista maschile Robert. Con loro nel cast anche i premi Oscar Alison Janney e Laura Dern, che sono anche produttrici esecutive dello show.

Questo, per Ricky Martin, è il primo grande progetto televisivo in quattro anni da quando è apparsa nell'acclamata miniserie American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace. I suoi altri crediti televisivi includono apparizioni in General Hospital e Glee.

La storia di Mrs. American Pie è ambientata a Palm Springs e al centro della trama ci sarà Maxine Simmons, interpretata da Kristen Wiig, che cerca di ottenere un posto al tavolo più esclusivo, quello dell'alta società di Palm Beach. Mentre la donna cerca di superare il confine tra chi è benestante e chi non lo è, la serie proporrà la domanda che continua anche ora: 'Chi ha un posto al suddetto tavolo? Come lo si ottiene? Cosa si è disposti a sacrificare pur di ottenerlo?'. Gli eventi sono ambientati all'inizio degli anni '70.

Tate Taylor dirigerà lo show da una sceneggiatura firmata da Abe Sylvia. Laura Dern ha sviluppato il progetto e sarà coinvolta come produttrice esecutiva della serie insieme a Jayme Lemons, Tate Taylor, John Norris e Katie O'Connell Marsh.