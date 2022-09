Ricky Martin, gli avvocati rispondono alle nuove accuse: "Sono offensive e svincolate dalla realtà"

Ricky Martin sta affrontando nuove accuse di aggressione sessuale dopo che è stata presentata una denuncia contro di lui: gli avvocati della star portoricana hanno appena rilasciato una dichiarazione relativa alle presunte violenze, dopo aver recentemente citato in giudizio Dennis Yadiel Sánchez Martin, il nipote di Ricky.

Secondo l'Associated Press, la nuova denuncia è stata presentata venerdì a San Juan, Porto Rico. Sebbene il nome della persona che ha mosso le accuse non sia stato reso noto, l'AP ha riferito che sarebbe stato il nipote di Martin a presentare la domanda.

L'avvocato del cantante, José Andréu-Fuentes, ha negato le nuove accuse in una dichiarazione ottenuta da Deadline: "Queste affermazioni sono estremamente offensive e completamente svincolate dalla realtà. Quando quest'uomo ha precedentemente fatto accuse simili, il suo caso legale è stato ritirato, anche perché lui stesso ha ammesso sotto giuramento che Ricky Martin non lo aveva mai aggredito in alcun modo".

Andréu-Fuentes ha continuato: "Ora, dopo essere stato citato in giudizio per aver tentato di estorcere denaro al signor Martin, il nipote sta tentando di diffondere nuovamente le sue bugie. È tempo che i media smettano di fare pubblicità a questo individuo profondamente turbato. Deve ottenere l'aiuto di cui ha chiaramente bisogno."