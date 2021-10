Ricky Martin: "Io botox? solo una reazione allergica” (FOTO)

Ricky Martin respinge le accuse di aver fatto ricorso al botox e alla chirurgia estetica spiegando che ha avuto una reazione allergica ad un siero multivitaminico: il cantante, durante la conferenza stampa tenuta a Las Vegas per presentare il suo tour, era apparso irriconoscibile. Colpa del botox hanno pensato in tanti, ma il cantante ha smentito le voci, mostrando su Instagram il suo volto, dopo l'infiammazione

Ricky Martin è pronto a tornare sul palco, il cantante pochi mesi fa ha annunciato una serie di concerti dal vivo insieme ad Enrique Iglesias che saranno aperti da Sebastian Yatra. Il tour partirà da Boston il prossimo 5 ottobre e si concluderà, salvo imprevisti o nuove date aggiunte in corso d'opera, ad Anaheim, in California, il 20 novembre 2021.

Durante la conferenza stampa di presentazione del tour Ricky Martin è apparso molto cambiato, il viso gonfio, i zigomi diversi, insomma sembrava che avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica. Il cantante, attraverso le sue storie di Instagram, ha voluto smentire queste voci, Ricky Martin ha parlato di reazione allergica "Se avessi fatto ricorso al botox lo avrei detto perché non ho niente da nascondere. Ma nel giorno in cui ho fatto le interviste, ho usato un siero multivitaminico. Penso che ci sia stata una strana reazione sulla mia pelle, ho avuto un'infiammazione. Ma al di fuori di quello era una giornata normale", ha aggiunto il cantante.

Martin ha poi spiegato "Non volevo cancellare le interviste, se lo avessi fatto, oggi non avrei dovuto fare questo questo video per spiegarvi la situazione. Ma va tutto bene, insisto. La mia vita è normale. Sono molto sano. I concerti saranno fantastici", ha detto mentre si toccava in maniera rude il viso per dimostrare che non si era sottoposto al Botox.

Prima del cantante era intervenuto il suo ufficio stampa che in una nota aveva scritto: "Sulla base degli eventi e delle numerose notizie errate apparse su diversi media, siamo obbligati a chiarire che Ricky Martin non ha eseguito alcun intervento di chirurgia estetica al viso. Prima dell'intervista che ha rilasciato a Las Vegas, ha avuto una reazione allergica che di conseguenza ha causato un'infiammazione della pelle", si legge nel comunicato. Il documento ha chiarito che il cantante sta già meglio e che nelle fotografie, dopo quell'intervista, già si nota il miglioramento del suo volto. Il team di Martin infine precisa "La reazione non è stata nemmeno causata dal Kumiko Skincare ", un prodotto anti-età che il cantante sta promuovendo.