Ricky Gervais: il suo show SuperNature al centro delle polemiche per le battute sulle donne trans

Ricky Gervais è tornato sugli schermi di Netflix con uno speciale comico intitolato SuperNature, già al centro di alcune critiche a cause di alcune battute che sono state considerate transfobiche.

Le frasi che hanno scatenato qualche polemica e hanno diviso l'opinione degli spettatori sono state pronunciate nei primi minuti dello spettacolo.

Dopo quattro minuti, infatti, Ricky Gervais esclama: "Oh, le donne! Non tutte le donne, voglio dire quelle vecchio stile. Le donne vecchio stile, quelle con gli uteri. Amo le donne nuove. Sono grandiose, non lo sono? Quelle nuove che abbiamo visto ultimamente. Quelle con la barba e il pene. Sono preziose come l'oro, le amo. E ora quelle vecchio stile dichiarano 'Oh, vogliono usare i nostri bagni?'. 'Perché non dovrebbero?', 'Sono per le donne!'. 'Ma sono donne, guardate i loro pronomi! Cosa di questa persona non la rende una donna?'. 'Beh, il suo pene'. 'Il suo pene, fottuti bigotti!'. 'E se mi violenta?', 'Cosa accade se ti violenta, fottuta puttana TERF?'".

Alla fine dello speciale Gervais dichiara: "Per essere chiari, nella vita reale ovviamente sostengo i diritti delle persone trans. Sostengo i diritti di tutti gli esseri umani, e quelli dei trans sono diritti umani. Vivete la vostra vita migliore. Usate il pronome che preferite. Siate del genere che vi sentite di essere".

Gervais, alcuni giorni fa, aveva dichiarato promuovendo lo speciale: "Penso che le persone si offendano quando scambiano il soggetto di una battuta con l'obiettivo reale, e le persone intelligenti sanno che puoi parlare di tutto, in particolare quando hai a che fare con qualcosa come l'ironia".

La reazione online, tuttavia, sembra sia molto divisa tra chi sostiene abbia usato la comicità e il sarcasmo per ironizzare su alcune situazioni contemporanee e chi ritiene che utilizzi le persone trans solo come spunto per una battuta, "una minaccia, qualcosa che è meno umano". Su Twitter c'è persino chi ha cancellato il proprio account Netflix in segno di protesta, mentre altri hanno apprezzato il suo coraggio nell'affrontare tematiche controverse.

Durante SuperNature Ricky Gervais dichiara inoltre: "La cosa peggiore che puoi dire oggi, che ti fa essere cancellato da Twitter, ricevere minacce di morte, è 'Le donne non hanno il pene', giusto? Nessuno poteva aspettarselo. Non troverete nessun tweet di dieci anni fa in cui si dichiara 'Le donne non hanno il pene'. Sapete perché? Non pensavamo di doverlo fare!".