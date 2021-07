Rick Aiello è morto a 65 anni, l'attore aveva recitato con il padre in Fa' la cosa giusta

Rick Aiello è morto all'età di 65 anni nella giornata di lunedì 26 luglio 2021 a New York: l'attore, che aveva recitato insieme al padre in Fa' la cosa giusta, ha perso la vita a causa di un cancro al pancreas.

Il decesso, come tristemente confermato dalla sua famiglia, è avvenuto all'ospedale di Warwick, a New York.

L'attore Rick Aiello nella sua carriera ha recitato in numerosi progetti televisivi come Twin Peaks, I Soprano, Sex and the City, Walker, Texas Ranger e Law & Order.

Molti spettatori televisivi lo ricorderanno inoltre per il ruolo ricorrente in Dellaventura, show prodotto per CBS.

Il fratello maggiore di Rick, Danny Aiello III era morto nel 2010, a soli 53 anni proprio di cancro al pancreas.

Il padre, star dello show Moonstruck, ha invece perso la vita a 86 anni, il 12 dicembre 2019.