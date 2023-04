Richard Madden: "Vorrei interpretare Frank Sinatra in un film biografico"

L'attore Richard Madden ha svelato che spera, in futuro, di poter interpretare Frank Sinatra in un progetto biografico.

Richard Madden ha svelato che c'è un ruolo che vorrebbe interpretare in un film biografico: quello di Frank Sinatra.

L'attore, attualmente protagonista della serie Citadel, in arrivo su Prime Video, sembra quindi aver particolarmente apprezzato la sua esperienza sul set di Rocketman, in cui si raccontava la storia di Elton John.

Eternals: Richard Madden in un primo piano

In un'intervista a ComicBook, Richard Madden ha ammesso: "Penso ci sia una storia su Frank Sinatra da qualche parte che vorrei realmente interpretare".

L'attore ha spiegato che negli anni in cui il cantante era giovane e anche quando era anziano ci sono stati molti momenti interessanti: "Ha una storia affascinante. Quindi, chi lo sa? Se qualcosa arrivasse, probabilmente cercherei di ottenere la parte".

Per ora non sono emerse indiscrezioni riguardanti un possibile lungometraggio biografico su una delle icone del mondo dello spettacolo più amate di sempre, ma sarà interessante scoprire se Madden riuscirà a realizzare in futuro il suo sogno. I fan dell'attore, nell'attesa, potranno vederlo in azione nella serie Citadel, prodotta dai fratelli Russo.

Citadel, così come è stata immaginata dai Russo e dal boss degli Amazon Studios Jennifer Salke, è una serie globale costituita da uno show principale e diversi spin-off con talenti locali per altre parti del mondo (per l'Italia è stata già ingaggiata Matilda De Angelis).

Negli episodi Richard Madden e Priyanka Chopra sono due spie d'elite che lavorano per Citadel, un'organizzazione spionistica che non risponde agli ordini di nessuna . Gli eventi della serie sono ambientati a seguito della caduta dell'organizzazione, quando i due agenti cercheranno di mettere insieme i pezzi di quanto accaduto. Ma c'è qualche piccolo inconveniente, come ad esempio... Il fatto che la loro memoria è stata cancellata.

Citadel farà il suo debutto su Prime Video il 28 aprile.