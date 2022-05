Richard Linklater regista di Hitman, film con star Glen Powell

Il regista Richard Linklater collaborerà con l'attore Glen Powell per realizzare Hitman, un film ispirato a una storia vera.

Richard Linklater sarà il regista di Hitman, una commedia che avrà come protagonista Glen Powell.

Il filmmaker sarà coinvolto anche come sceneggiatore del progetto tratto da un articolo scritto dal giornalista Skip Hollandsworth.

Glen Powell sarà coinvolto come co-sceneggiatore e protagonista di Hitman, film che racconta la storia di un poliziotto di Houston che sta lavorando sotto copertura come assassino su commissione fino a quando un giorno va contro il protocollo per aiutare una donna disperata (Adria Arjona) che cerca di fuggire a un fidanzato violento.

L'articolo pubblicato da Texas Monthly raccontava l'affascinante storia del killer Gary Johson, un investigatore dell'ufficio del procuratore distrettuale di Harris Country che si è finto un assassino per aiutare la polizia nelle sue indagini.

Richard Linklater sarà coinvolto come regista, produttore e co-sceneggiatore, collaborando nuovamente con Powell dopo Apollo 10 e mezzo e Tutti vogliono qualcosa.