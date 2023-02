Richard Gere ricoverato in ospedale in Messico per polmonite (ma sta già meglio)

L'attore americano Richard Gere è recentemente finito in ospedale in Messico, dove è stato ricoverato per breve tempo a causa di una polmonite. Anche la famiglia di Gere sembra essere stata male durante la vacanza.

A riportarlo è Deadline, che riprende la notizia da TMZ.

L'attore di Shall We Dance e Pretty Woman Richard Gere non avrebbe passato le vacanze in tranquillità, poiché durante il suo ultimo viaggio a Nuevo Vallarta, Messico, assieme a moglie e figli, è dovuto passare anche per l'ospedale locale.

Gere avrebbe infatti iniziato a tossire molto forte e molto frequentemente, al punto da decidere di farsi controllare al più presto. Dopo una notte trascorsa in ospedale, all'attore sarebbe stata diagnosticata una forma di polmonite da curare con degli antibiotici.

Inoltre, pare che anche il resto della famiglia non sia rimasta immune, a giudicare da quanto scritto su Instagram dalla moglie Alejandra Silvia, di cui i Gere stavano festeggiando il 40esimo compleanno.

"Grazie per tutti gli auguri... Dopo quasi 3 settimane di malattia per tutti in famiglia, oggi mi sento finalmente molto meglio!" commenta "Grazie mille per tutto l'affetto, ve lo restituisco con gioia".

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma.