Revolt stasera su Rai 4: cast e trama del film di fantascienza

Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda Revolt: cast e trama del film di fantascienza di Joe Miale

Rai 4, stasera 20 giugno, alle 21:20, manda in onda Revolt, un film prodotto dal Regno Unito e dal Sudafrica. La pellicola, diretta da Joe Miale, è stata scritta dallo stesso regista e da Rowan Athale. Bear McCreary ha composto la colonna sonora. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Locandina di Revolt

Revolt: Trama

Un'invasione aliena ha decimato la popolazione. Nell'Africa lacerata dai conflitti un soldato americano e un medico francese devono unire le forze per sopravvivere all'assalto alieno. Il loro legame verrà messo alla prova mentre vanno in cerca di un rifugio in un mondo devastato.

Revolt: Curiosità

Revolt è stato presentato ufficialmente in anteprima l'1 luglio 2017 in Giappone. Il film non è stato distribuito nelle sale cinematografiche ma solo nel la versione Home Video, pubblicata il 4 dicembre 2017.

Alex Russell era nella rosa dei possibili protagonisti del film prima che la scelta ricadesse su Lee Pace.

Revolt è stato girato principalmente in Sud Africa. Le location includono Johannesburg, Soweto e le zone rurali circostanti.

La colonna sonora del film è stata composta da Bear McCreary, noto per la sua musica per la serie TV Battlestar Galactica e il film Godzilla II - King of the Monsters.

Revolt: Interpreti e personaggi

Revolt: Critica e Trailer

Revolt è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 60% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.3 su 10