Revelations, la serie basata su un racconto di Stephen King è in lavorazione

Un racconto di Stephen King, Le rivelazioni di Becka Paulson, sta per diventare una serie televisiva targata The CW: al centro della storia, un tentativo di suicidio e una possibilità di salvezza per tutta l'umanità.

Un nuovo progetto per il piccolo schermo basato sul lavoro di Stephen King è in fase di lavorazione grazie a The CW. La serie dovrebbe intitolarsi Revelations, adattamento del racconto di King, Le rivelazioni di Becka Paulson, e il pilota sarà firmato da Maisie Culver. Una storia non molto conosciuta tra i lavori del celebre scrittore e mai inserita sinora in nessuna delle sue raccolte.

Le rivelazioni di Becka Paulson è un racconto che risale al 1984 ed è apparso nella raccolta I Shudder at Your Touch, che presenta 'ventidue racconti di sesso e horror' di numerosi autori, fra cui proprio Stephen King. In precedenza venne adattato in un episodio di The Outer Limits negli anni '90, con protagonista Catherine O'Hara.

La sinossi della serie differisce in diversi aspetti dal racconto di King. Dopo essersi accidentalmente sparata nel cervello con una sparachiodi, una donna inizia a comunicare con un'immagine di Gesù, che le annuncia di essere la prescelta per fermare l'imminente Apocalisse. Per salvare il mondo la protagonista dovrà dimostrare che l'umanità - partendo dalla sua cittadina del Midwest - sarà in grado di riscattarsi, nonostante la sua profonda arretratezza.

Gli ultimi lavori di Stephen King trasposti sullo schermo sono il secondo capitolo di IT, diretto da Andy Muschietti, il sequel di Shining, Doctor Sleep, e Nell'erba alta, diretto da Vincenzo Natali, che King scrisse in collaborazione con Joe Hill.