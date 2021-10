Resident Evil: Welcome To Raccoon City, il trailer del film

Il trailer italiano di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, in arrivo prossimamente nelle sale, regala molte scene terrificanti.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è il nuovo capitolo della saga tratta dai popolari videogiochi che arriverà prossimamente nelle sale e il trailer italiano regala molte anticipazioni.

Nel video si assiste infatti a quello che accade quando si diffonde un misterioso virus che causa morte, caos e terrificanti mutazioni. Il gruppo di protagonisti cerca di contenere la minaccia, ma la situazione sarà particolarmente complicata e farà emergere dei segreti sull'Umbrella Corporation davvero terrificanti.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è il film diretto da Johannes Roberts con star Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen e Robbie Amell. Il progetto è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Il lungometraggio propone un ritorno alle origini del celebre franchise Resident Evil e il regista e fan della saga, Johannes Roberts, riapre i giochi per un'intera e nuova generazione di appassionati.

In Resident Evil: Welcome to Raccoon City, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L'esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un'insidiosa minaccia che si annida sotto la superficie. Quando questo viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.