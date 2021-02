Resident Evil: il reboot ha finalmente una data d'uscita

L'atteso reboot di Resident Evil arriverà nei cinema distribuito da Sony Pictures, mentre le riprese sono in corso ecco svelata la data di uscita.

Le riprese del reboot di Resident Evil stanno procedendo a gonfie vele e Sony Pictures ha annunciato la data d'uscita ufficiale: il 3 settembre 2021 potremo vedere la storia delle origini della lunga serie di videogiochi, arrivata già al cinema con una serie di film dal 2002.

Secondo quanto riportato da Deadline, Constantin Films e Sony Pictures hanno annunciato che il reboot di Resident Evil arriverà il 3 settembre 2021 e, a quanto pare, non subirà spostamenti a causa dell'emergenza sanitaria. Come anticipato, il film sarà la storia ufficiale delle origini della lunga serie di videogiochi targati Capcom e sarà ambientato in una famigerata notte a Raccoon City nel 1998, quando la Umbrella Corporation scatenò l'inferno nel mondo mentre un gruppo selezionato di persone avrebbe dovuto fermarli.

Il reboot vanta un bel cast formato da tanti nomi noti del cinema: Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen interpreterà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper interpreterà Albert Wesker.

Il film sarà prodotto da Robert Kulzer per Constantin Films, già legato al franchise che ha visto protagonista Milla Jovovich, insieme a James Harris di Tea Shop Productions e Hartley Gorenstein, mentre il CEO di Constantin Martin Moskowicz e Victor Hadida di Davis Film saranno i produttori esecutivi.

Screen Gems di Sony Pictures, che ha distribuito i film originali, distribuirà il film negli USA mentre Constantin lo farà debuttare nei territori di lingua tedesca, Elevation in Canada, Metropolitan in Francia e Sony Pictures Releasing in tutti i restanti territori.