Report stasera su Rai 3, anticipazioni e inchieste: le ultime indagini di Paolo Borsellino

Questa sera torna Report, lo storico programma di inchieste di Rai 3, in onda domenica 4 gennaio alle 20.30, visibile anche su RaiPlay. La puntata propone un viaggio tra verità scomode e grandi temi irrisolti: dalle stragi mafiose degli anni '90 e gli ultimi giorni di Paolo Borsellino, all'emergenza amianto che continua a uccidere, fino alle pressioni internazionali su grandi processi e alla crisi della salute mentale in Italia. Un appuntamento da non perdere.

La banalità del nero: le ultime indagini di Paolo Borsellino

La puntata si apre con La banalità del nero, un'inchiesta di Paolo Mondani, con la collaborazione di Marco Bova e Roberto Persia. Report torna a indagare sulle stragi degli anni '90, ricostruendo gli ultimi giorni di lavoro del giudice Paolo Borsellino e le sue indagini sulla morte dell'amico e collega Giovanni Falcone.

Amianto, una strage senza fine in Italia

A seguire Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi, firma L'amianto uccide ancora. In Italia oltre 226 mila ettari, tra terra e mare, ricadono all'interno dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) da bonificare: sono 42 in totale, ma finora solo il 6% delle aree è stato risanato. Con l'attuale ritmo di bonifica - circa 11 ettari l'anno - serviranno almeno 60 anni per completare gli interventi. Tra i casi più emblematici c'è Casale Monferrato, dove l'amianto, bandito dal 1992, continua a provocare vittime.

Sacha Biazzo

Eternit e pressioni di Israele: le rivelazioni di Report

Terzo servizio è I banditi di Hurden di Sacha Biazzo, con la collaborazione di Cristiana Mastronicola e Luigi Scarano. Attraverso e-mail riservate, Report ricostruisce il presunto ruolo di ex agenti del Mossad e di figure di primo piano del governo israeliano nel tentativo di influenzare uno dei processi più rilevanti degli ultimi anni: quello contro il miliardario svizzero a capo della Eternit, l'azienda che ha esportato manufatti in amianto in tutto il mondo.

Salute mentale, un'emergenza nazionale ignorata

Chiude la puntata Lab Report con Mens sana cercasi, di Marzia Amico e Giulia Sabella, con la collaborazione di Celeste Gonano. In Italia i disturbi mentali - in particolare ansia e depressione - colpiscono una persona su sei. Un'emergenza aggravata dalla pandemia che coinvolge anche due milioni di bambini e ragazzi. Tra liste d'attesa interminabili nel pubblico e costi elevati nel privato, curarsi resta per molti un percorso a ostacoli.