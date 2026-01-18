Report stasera su Rai 3, anticipazioni 18 gennaio: Tod’s e il caso Vannacci

Stasera, domenica 18 gennaio alle 20.30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay nuovo appuntamento con Report. La trasmissione d'inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci torna con una puntata ricca di inchieste che spaziano dal lusso made in Italy alla politica, fino alla crisi del riciclo della plastica.

Made in Italy? Il lusso sotto inchiesta

Dopo le misure di amministrazione giudiziaria che hanno colpito diversi marchi della moda, il procuratore capo di Milano Paolo Storari ha chiesto per Tod's una misura interdittiva: il divieto di fare pubblicità per sei mesi. Con un'intervista esclusiva a Diego Della Valle, l'inchiesta Made in Italy? di Luca Bertazzoni, con Marzia Amico e Samuele Damilano, ricostruisce la filiera dei beni di lusso: dalla casa madre, le produzioni verrebbero affidate a società italiane prive di struttura produttiva, che a loro volta subappalterebbero il lavoro a opifici cinesi.

I fratelli del generale

Segue I fratelli del generale di Luca Chianca con Alessia Marzi. Il generale Roberto Vannacci è finito al centro delle polemiche interne alla Lega per non aver contribuito alle casse del partito, risultando l'unico eletto a non finanziare la formazione guidata da Matteo Salvini.

Diego Della Valle

Nel frattempo, Report ha scoperto che Vannacci avrebbe dato vita a un nuovo soggetto politico, oltre all'associazione Il Mondo al Contrario. Si tratterebbe della Fondazione Generazione Xa, presieduta dalla moglie del generale, i cui scopi non sono ancora noti. Parallelamente nasce anche il centro studi Rinascimento Nazionale, fondato insieme a Luca Sforzini, che a Report ammette di essere massone. Ma chi sono gli altri fratelli che il generale frequenta sempre più spesso?

I garantisti e il caso Privacy

Con I garantisti, di Chiara De Luca con Eleonora Numico, Report torna sull'Autorità Garante della Privacy, dopo perquisizioni e sequestri disposti dalla Procura di Roma, che indaga i quattro membri del Collegio per peculato e corruzione. Nel mirino anche oltre 400mila euro di spese di rappresentanza, che - secondo documenti inediti - avrebbero potuto essere limitate.

Sigfrido Ranucci

Lab Report: crisi plastiche

Chiude Lab Report con Crisi plastiche di Antonella Cignarale ed Evanthia Georganopoulou. Finite le feste, i rifiuti restano: la filiera del riciclo della plastica è in forte difficoltà. Le associazioni europee del settore hanno chiesto alla Commissione UE interventi urgenti contro una recessione profonda e la concorrenza dei polimeri riciclati extraeuropei. Secondo Plastic Recyclers Europe, le chiusure dei centri di riciclo sono aumentate del 50%. Quando un anello dell'economia circolare si blocca, il rischio è che i rifiuti continuino a crescere senza trovare più chi li recupera.