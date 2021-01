Renegade - Un osso troppo duro: l'ultimo film del figlio di Terence Hill

Renegade - Un osso troppo duro fu l'ultimo film girato da Ross Hill, figlio adottivo di Terence Hill, il giovane attore statunitense morì poco dopo la fine delle riprese a causa di un terribile incidente stradale.

Terence Hill accanto a suo figlio Ross in una sequenza del film Renegade - un osso troppo duro

Ross recitò a fianco del padre in questo film e in Don Camillo, il ragazzo alternava i suoi impegni di studente e atleta a quelli d'attore. Era agli inizi d'una promettente carriera e proprio in quel periodo si stava preparando per interpretare il ruolo di Billy the Kid in uno degli episodi della serie Lucky Luke che Terence aveva iniziato a girare da poco.

Dopo aver passato il fine settimana in famiglia, il 30 gennaio del 1990, tornando in auto verso il college con il suo amico Kevin Lehmann, l'auto di Ross finì su una lastra di ghiaccio e si schiantò contro un albero. Ross rimase ucciso sul colpo e Kevin morì in ospedale.

Ross Hill in una sequenza del film Renegade - un osso troppo duro

La morte di Ross Hill, il figlio di Terence Hill, alla tenera età di 16 anni, provocò nel padre adottivo una crisi che in seguito lo portò a rallentare i ritmi della sua carriera: scelse di dedicare la sua serie televisiva Lucky Luke ai due ragazzi scomparsi, attraverso la bellissima frase "L'amore è eterno".