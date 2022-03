Renée Zellweger: "Durante la pausa dalla recitazione ho studiato diritto alla UCLA"

Renée Zellweger ha sfruttato al meglio la pausa dalla recitazione che si è presa tempo fa iscrivendosi alla UCLA per studiare Legge. La due volte vincitrice dell'Oscar, che presto vedremo nella serie NBC The Thing About Pam, ha rivelato gli studi compiuti dal 2010 al 2016 al Today show.

Renée Zellweger premiata con l'Oscar per Judy

"Avevo bisogno di allontanarmi, crescere come persona e imparare alcune cose che non erano legate al lavoro. Voglio dire, questa è una delle cose che preferisco del lavoro, è che hai l'opportunità di imparare cose che non avresti occasione di esplorare. Sono andato a scuola e mi sono presa un po' di tempo. Ho deciso che forse volevo partecipare in un modo diverso" ha spiegato l'attrice.

Renée Zellweger ha poi chiarito: "Mi sono intrufolata alla UCLA per un po' e ho seguito dei corsi. Diritto internazionale. Sono interessata alla politica."

Zellwegger non sa ancora se gli studi svolti le serviranno in futuro e ammette: "Questa è una delle cose preferisco fare. Vi annoierei a una cena. Non fatemi iniziare a parlare di politica, chiedete ai miei amici per conferma!"