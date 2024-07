Renée Zellweger: l'attrice di Bridget Jones protagonista della serie Jane Smith

Renée Zellweger sarà la protagonista e produttrice esecutiva di Jane Smith, un legal thriller drammatico prodotto da Skydance Television, MGM Television, James Patterson Entertainment, David E. Kelley Productions e la Big Picture Co della Zellweger. Il progetto, basato sul romanzo bestseller 12 Months to Live di James Patterson e Mike Lupica, è approdato alla Max per lo sviluppo con Miki Johnson (Presunto innocente) come sceneggiatore e showrunner.

Jane Smith è incentrata su un avvocato difensore brillante, tenace e cupamente divertente degli Hamptons. Fino a questo momento, a Jane (Zellweger) è importato solo vincere; tuttavia, il suo mondo viene completamente stravolto quando, alla vigilia del caso più importante della sua carriera, le viene diagnosticato un tumore terminale al cervello. Mentre l'indagine diventa sempre più pericolosa e profondamente personale, Jane si rifiuta di lasciare che la sua condanna a morte le impedisca di risolvere il caso.

Alcuni dettagli della prossima serie Max

Pubblicato lo scorso settembre, 12 Months To Live è il primo libro della serie di Jane Smith. Il secondo, Hard to Kill, uscirà il 29 luglio. Chiamando l'adattamento televisivo Jane Smith, i produttori stanno chiaramente prendendo in considerazione l'idea di più puntate basate sui romanzi successivi.

Jane Smith nasce dall'accordo esclusivo di Skydance Television con Patterson per lo sviluppo di serie basate sui suoi libri, nato dalla collaborazione per la fiction Cross, in uscita per Prime Video. Si tratta dell'ultimo legal thriller per lo showrunner di punta Kelley, che si aggiunge a serie come Avvocato di difesa di Netflix e Presunto innocente di Apple TV+, a cui ha lavorato Johnson.

Johnson sarà produttore esecutivo insieme a Zellweger e Carmela Casinelli per Big Picture Co; Patterson, Bill Robinson e Patrick Santa per James Patterson Entertainment; Kelley, Matthew Tinker e Checka Propper per David E. Kelley Productions; e David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance Television.

La Zellweger, due volte vincitrice dell'Oscar, è attualmente impegnata nelle riprese di Bridget Jones: Mad About The Boy, il quarto capitolo della serie di successo.