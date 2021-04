Renée Zellweger sarà una campionessa di golf in The Back Nine

L'attrice premio Oscar Renée Zellweger tornerà su un set per girare il film The Back Nine, scritto e diretto da Michael Patrick King.

Renée Zellweger sarà la protagonista della commedia The Back Nine che verrà diretta da Michael Patrick King, che ha già portato al successo la serie Sex and the City.

Il progetto sarà prodotto dalla Landline Pictures, fondata da Amy Baer che aveva fatto parte del team di Sony Pictures e CBS Film.

La sceneggiatura di The Back Nine è stata scritta dallo stesso Michael Patrick King e la storia mostrerà Renée Zellweger, recentemente vincitrice di un premio Oscar grazie al film Judy, nel ruolo di Casey Jones, una donna che ha rinunciato alla sua carriera nel golf per permettere al marito di avere una possibilità di successo. Una mattina si sveglia però rendendosi conto che il suo matrimonio, che dura da 25 anni, è in caduta libera. Suo figlio sta per iniziare l'università e Casey decide di riprendere in mano le mazze da golf per provare a riavere una carriera nello sport.

King ha dichiarato: "Io, Jhoni e Krista siamo davvero eccitati nell'avere la fantastica Renée Zellweger come star del nostro film The Back Nine. Una splendida attrice con un'incredibile versatilità, può farti ridere e piangere ed è grandiosa nel giocare a golf. Cosa si potrebbe volere di più?".