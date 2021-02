Renato Pozzetto, la sua risposta a Gigi Marzullo è epica: "Ma vai a.." (VIDEO)

Gigi Marzullo e Renato Pozzetto sono stati protagonisti di un simpatico siparietto nel programma Che tempo che fa, durante il quale l'attore ha dato una risposta esilarante ad una domanda "esistenziale" del conduttore di Sottovoce.

L'ultima puntata di Che tempo che fa, celebre programma RAI condotto la domenica sera da Fabio Fazio, verrà ricordata soprattutto per l'intervista fatta a Barack Obama, collegato in diretta dagli Stati Uniti per promuovere il suo nuovo libro, Una terra promessa. Chi ha seguito la puntata fino all'ultimo, però, ha assistito ad un momento tutto da ridere che ha visto protagonisti Gigi Marzullo e Renato Pozzetto, entrambi seduti al grande tavolo ricco di ospiti con cui Fazio puntualmente chiude il proprio programma.

Quando già sullo schermo stavano scorrendo i titoli di coda, lo storico conduttore di Sottovoce ha rivolto all'attore una delle sue classiche domande sul senso della vita, ricevendo una risposta probabilmente inaspettata ma che, a giudicare dai commenti apparsi subito dopo sui social, più di qualche persona avrebbe sognato di dare nel corso degli anni. Il quesito in questione è stato il seguente: "La vita è più un massaggio ai muscoli della coscienza o la coscienza è più il muscolo trainante della vita?". A quel punto, dopo un attimo di esitazione, Renato Pozzetto ha risposto con un eloquente "Ma vai a cagare", provocando le risate di tutti i presenti, a cominciare dallo stesso Marzullo. Fabio Fazio, invece, si è messo le mani tra i capelli, sorpreso dalla conclusione di questo siparietto domenicale.

Ricordiamo che Renato Pozzetto è il protagonista di Lei mi parla ancora, film diretto da Pupi Avati che ha debuttato in esclusiva su Sky Cinema nella prima serata di lunedì 8 febbraio. Tratto dal romanzo Lei mi parla ancora - Memorie edite e inedite di un farmacista scritto nel 2016 a 93 anni da Giuseppe Sgarbi, il film racconta la storia d'amore dei genitori del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Nel cast, oltre a Pozzetto, troviamo anche Stefania Sandrelli, Alessandro Haber, Isabella Ragonese, Serena Grandi, Nicola Nocella, Chiara Caselli, Lino Musella e Fabrizio Gifuni.