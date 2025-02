Il regista Na Hong-jin ospite al Florence Korea Film Festival, in arrivo il suo film con Michael Fassbender

Il Florence Korea Film Festival 2025, in programma a Firenze dal 20 al 29 marzo, si arricchisce di un nuovo ospite. Il regista Na Hong-jin interverrà nella manifestazione e sarà al centro di un omaggio dedicato al suo cinema.

Capofila del genere del noir coreano, il regista incontrerà il pubblico in occasione della proiezione dei suoi film e terrà una masterclass mercoledì 26 marzo al cinema La Compagnia. Autore di titoli come The Chaser, thriller del 2008 proiettato per la prima volta a Cannes e insignito di diversi premi, The Yellow Sea (2010), e The Wailing del 2016, pellicola dai risvolti orrorifici, il cineasta sta attulmente ultimando Hope, forte di un cast stellare che comprende Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Alicia Vikander e Michael Fassbender.

Il programma del festival

Michael Fassbender con la moglie Alicia Vikander, entrambi nel cast di Hope

Na Hong-jin si aggiunge agli ospiti annunciati dal festival, come l'attore Hwang Jung-min. Per dieci giorni il festival proporrà al pubblico una selezione di film sudcoreani che spazia dalle sezioni storiche come Orizzonti Coreani, con i migliori film in patria del 2024, una vetrina del cinema indipendente con la sezione Korean Cinema Today, la selezione di cortometraggi in Corto, Corti! e Webtoon, sui fumetti digitali. In programma anche masterclass, incontri con gli autori e momenti di approfondimento culturale. Durante il festival saranno presenti, tra gli altri, Lee Jong-pil, regista del film di apertura Escape, Choo Chang-min, regista di Land of Happiness, Kim Jong-kwan, autore di _The Killers, e Chung Sun-young, la regista del film di chiusura A Girl with Closed Eyes.

Per informazioni www.koreafilmfest.com.