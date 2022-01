Regina King: suo figlio Ian è morto all'età di 26 anni: "Siamo devastati"

Ian, il figlio di Regina King, è morto all'età di 26 anni; il ragazzo, figlio unico della regista di One Night in Miami, si è suicidato.

Il figlio di Regina King, Ian Alexander Jr., è morto venerdì all'età di 26 anni. Il ragazzo si è suicidato e la notizia è stata diffusa dalla regista di One Night in Miami, che ha anche rilasciato un commento a The Today Show.

Come riportato da Cinema Blend, Regina King ha dichiarato: "La nostra famiglia è devastata all'idea della morte di Ian. Brillava così tanto da preoccuparsi sempre del benessere degli altri. Chiediamo di rispettare il nostro dolore durante questo periodo. Grazie".

Ian Alexander Jr. era il figlio unico di Regina King e del produttore musicale Ian Alexander, con cui la regista e attrice è stata sposata dal 1997 al 2007. La star e il ragazzo erano assai legati e Ian Alexander Jr. accompagnava sovente la madre sui red carpet. Nel corso di un'intervista con E!News durante i Golden Globe del 2019, il figlio di Regina King ha dichiarato a proposito della madre: "Lei è una super mamma. Fa in modo che non ci siano mai cattive giornate e che il nostro tempo insieme non sia sprecato. Avere una madre del genere con cui è piacevole trascorrere il proprio tempo libero è davvero bellissimo!".

In passato, Regina King ha ringraziato suo figlio per aiutarla nella scelta dei ruoli da interpretare. A quanto pare, era suo figlio a sottolineare la necessità di interpretare personaggi che avessero una eco sociale rilevante - come nel caso di Se la strada potesse parlare. Perdere qualcuno che si ama è un'esperienza pessima - e, a maggior ragione, perdere un figlio è davvero indescrivibile. Ci uniamo al cordoglio della famiglia di Regina King.