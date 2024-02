Shirley: in corsa per la Casa Bianca, il trailer del film Netflix con star Regina King

Regina King è la protagonista del film Shirley, prodotto per Netflix, di cui è stato condiviso il trailer in attesa del debutto previsto per il 22 marzo in streaming.

Netflix ha condiviso il trailer del nuovo film Shirley: in corsa per la Casa Bianca, il progetto scritto e diretto da John Ridley con star Regina King.

Il progetto è ispirato a una storia vera e agli eventi ambientati nel 1972, quando Shirley Chisholm ha cercato di essere eletta e diventare così presidente degli Stati Uniti.

Il progetto biografico

Shirley: in corsa per la Casa Bianca arriverà in streaming il 22 marzo e ha nel cast, oltre a Regina King, anche Lance Reddick (John Wick), Lucas Hedge (Manchester by the Sea), André Holland (Passing), Terrence Howard (Empire), Christina Jackson (Swagger), Michael Cherrie (Home Again), Dorian Missick (For Life), Amirah Vann (Underground), W. Earl Brown (Deadwood) ed Ethan Jones Romero.

Shirley Chisholm, nel 1968, è stata la prima deputata nera statunitense e sugli schermi si seguirà la sua audace e rivoluzionaria campagna presidenziale del 1972.

John Ridley, oltre ad aver scritto e diretto il film, è uno dei produttori e Regina King fa parte del team dei realizzatori.