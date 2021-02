Regé-Jean Page, la star di Bridgerton conquista l'IMDb Breakout STARmeter Award

La star di Bridgerton Regé-Jean Page mette in cassaforte un nuovo riconoscimento, questa volta proveniente dal sito IMDb, il database online più popolare quando si parla di intrattenimento.

Bridgerton: Phoebe Dynevor insieme a Regé-Jean Page in una scena della serie Netflix

Dopo essere rimasto costantemente ai primi posti dello STARmeter (la classifica di popolarità delle celebrità) fin dal debutto dello show su Netflix - posizione consolidata anche dal suo ruolo nel film Sylvie's Love al fianco di Tessa Thompson -, Page ha ottenuto lo status di "fan favorite", determinato dalle visualizzazioni della sua pagina dedicata sul sito.

Tra i precedenti vincitori del premio, ricorda The Wrap, in passato vi sono stati anche Brie Larson, John David Washington, Bill Skarsgård e Anya Chalotra.

"Grazie IMDb e IMDb Pro, che bel modo di vedere riconosciuto il proprio lavoro. È elettrizzante pensare che così tante persone nel mondo abbiano provato tutto questo entusiasmo nei confronti di Bridgerton e abbiano mostrato curiosità nei confronti dell'incredibile team che lo ha realizzato" ha commentato Page "IMDb è un mezzo fantastico per dare una sbirciata dietro le quinte e potersi fare un'idea di tutti i collegamenti tra gli artisti e vedere qual è l'insieme di progetti che li ha portati lì dove sono oggi".

"Gli IMDb STARmeter Award hanno dato prova di essere un indicatore piuttosto affidabile di quelle star che stanno per passare allo stadio successivo della loro carriera, e siamo orgogliosi di assegnare il primo award dell'anno a Regé-Jean Page, che si aggiunge a un gruppo d'élite già recipiente del premio, inclusi alcuni dei miei attori preferiti oggi in attività" ha affermato Col Needham, founder e CEO di IMDb "Ho amato la sua performance in Bridgerton, e Sylvie's Love è stato uno dei miei film preferiti del 2020. A nome dei fan e dei professionisti di tutto il mondo che utilizzano IMDb e IMDb Pro per scoprire di più sui talenti, sui film e sulle serie TV siamo onorati di celebrare Page e continuare a veder crescere la sua carriera".

Carriera che, siamo certi anche noi, continuerà a dare grandi soddisfazioni.