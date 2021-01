Regé-Jean Page: l'attore di Bridgerton è apparso in un film di Harry Potter (FOTO)

Regé-Jean Page, star di Bridgerton, è apparso in uno dei film di Harry Potter, come testimonia una foto condivisa nelle scorse ore sui social: ecco in quale film della saga.

I fan di Bridgerton, la nuova serie Netflix creata da Chris Van Dusen, si sono appena resi conto che l'attore Regé-Jean Page è apparso in uno dei film di Harry Potter.

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2: Regé-Jean Page ed Emma Watson in una scena

Con il rilascio in catalogo di Bridgerton, avvenuto in occasione del Natale appena trascorso, Netflix ha riservato un piacevole regalo a tutti gli appassionati delle serie tv in costume, capaci di raccontare relazioni d'altri tempi, alternando commedia e dramma. Non a caso, lo show prodotto da Shonda Rhimes è diventato in breve tempo uno dei titoli più visti nelle settimane a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno. La serie tv ha inoltre donato grande popolarità a Rege-Jean Page, l'affascinante interprete di Simon Basset, capace di far breccia nel cuore dei tanti fan della serie tv. Nelle ultime ore, poi, chi ha amato Bridgerton e si dichiara anche fan di Harry Potter, è stato doppiamente felice di scoprire che l'attore classe 1990 ha preso parte ad uno dei film della saga cinematografica dedicata al mago nato dalla penna di J.K. Rowling.

Come conferma la sua pagina Wikipedia, la star di Bridgerton ha recitato in Harry Potter e i doni della morte - parte 2, ottavo ed ultimo film del franchise. Tale scoperta è diventata subito oggetto di numerose dibattiti sui social, come testimoniano alcuni messaggi in cui leggiamo: "Regé-Jean Page AKA il Duca di Hastings AKA Simon Basset è in Harry Potter e i doni della morte!", oppure "Può essere visto al matrimonio accanto ad Hermione quando Kingsley manda il suo Patronus". Ed ecco infatti lo scatto che vede Page al fianco di Emma Watson nella scena del film diretto da David Yates che nel 2021 compirà 10 anni.

Ricordiamo che di recente, tramite i bookmakers, è emerso proprio il nome di Regé-Jean Page come ipotetico nuovo interprete di James Bond nei film di 007 che verranno prodotti in seguito all'addio di Daniel Craig. Alex Apati, portavoce di Landbrokes, ha infatti rivelato a Variety: "Tom Hardy è sempre il favorito, seguito al secondo posto da James Norton. Ma è realmente ancora tutto da decidere nella corsa alla parte di 007 e Regé-Jean Page potrebbe avere delle opportunità grandiose se ci si può fidare delle scommesse". La quota di Page è infatti crollata da 40 a 5 dopo la sua apparizione in Bridgerton.