Reese Witherspoon produrrà il film tratto da The League of Wives

Reese Witherspoon sarà la produttrice del film tratto dal saggio The League of Wives scritto da Heath Lee in cui si racconta la storia di un gruppo di donne che hanno lottato per riportare a casa gli uomini che amavano, mandati in Vietnam a combattere.

I diritti del libro sono stati acquistati da Fox 2000 che si occuperà della realizzazione in collaborazione con Hello Sunshine.

Al centro della storia raccontata tra le pagine c'è un gruppo di donne, mogli di militari che non si definiscono femministe, che hanno unito le forze per salvare i loro mariti. Quando i loro coniugi sono stati attaccati, catturati e imprigionati dai nemici in Vietnam, le donne si sono trasformate in attiviste e persino spie pur di riuscire a riportare a casa i loro uomini. Nel 1973 il gruppo era riuscito a far rientrare in patria ben 115 uomini.

Reese ha dichiarato: "Con Hello Sunshine cerchiamo di dare spazio a personaggi femminili coraggiosi e brillanti, e le donne di League of Wives sono tutto questo e anche di più. Dal primo minuto in cui ho sentito parlare di questa storia fonte di ispirazione sapevo che era incredibilmente adatta a noi. Sono entusiasta all'idea di collaborare con il team di Fox 2000 per portare in vita sullo schermo questo libro speciale e permettere agli spettatori di dare uno sguardo a questo momento significativo nella storia americana".