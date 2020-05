Emma Stone e Reese Witherspoon parlano di come affrontare l'ansia in un utile video

I premi Oscar Emma Stone e Reese Witherspoon hanno parlato di come affrontare l'ansia durante questo difficile periodo in un utile video.

Emma Stone e Reese Witherspoon hanno realizzato un video per sensibilizzare le persone su come si può gestire l'ansia durante la quarantena e nella vita quotidiana.

Le due star hanno infatti unito le forze per sostenere il Child Mind Institute e le attività dell'organizzazione che ha l'obiettivo di aiutare chi mentalmente si trova in difficoltà.

Le due attrici premio Oscar sono le protagoniste del video condiviso da Hello Sunshine su YouTube in cui conversano con il Dottor Harold Koplewicz.

Reese Witherspoon ha infatti ricordato come i più giovani possano trovarsi particolarmente in crisi durante questo periodo in cui le loro abitudini sono cambiate e la vita "normale" sembra impossibile.

Emma Stone ha ricordato che quando aveva 6 anni le è stato diagnosticato un disturbo legato ad ansia e attacchi di panico, potendo iniziare molto presto una terapia che le ha permesso di affrontare i suoi problemi. Reese Witherspoon e l'esperto hanno sottolineato che si tratta di una situazione molto comune, ma non tutti i bambini e ragazzi ricevono l'aiuto necessario, in parte perché i genitori si sentono in colpa e non riconoscono spesso i sintomi sottovalutando quanto sta accadendo.

La star di La La Land ha poi scherzato dicendo che per fortuna non ha sposato una persona che soffre di ansia perché una coppia composta da persone con la stessa diagnosi ha di fronte a sé una percentuale molto alta di probabilità di avere un figlio che soffre di questo disturbo.

Il dottore spiega poi tutte le possibilità a disposizione dei genitori e dei giovani per ottenere aiuto e accedere a risorse specifiche utili ad affrontare i problemi quotidiani. Emma e Reese hanno infine lodato il lavoro compiuto da Ryan Heffington che in queste settimane aiuta le persone a mantenersi in forma e ballare nelle proprie case, attività che aiuta anche la mente e permette di tenere sotto controllo l'ansia.