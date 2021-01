Redeemer: FX rinuncia alla serie con Matthew McConaughey creata da Nic Pizzolatto

Redeemer, la nuova serie di Nic Pizzolatto che avrebbe avuto come star Matthew McConaughey non verrà realizzata: FX ha rinunciato al progetto che era in fase di sviluppo.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, l'attore premio Oscar avrebbe abbandonato il progetto, situazione che ha portato FX a rinunciare alla produzione dello show.

La serie Redeemer si basava sul romanzo scritto nel 2019 da Patrick Colman e intitolato The Churchgoer. Al centro della trama ci sarebbe stato un ex prete che ora lavora come guardia di sicurezza e la cui ricerca di una donna scomparsa in Texas lo porta a ritrovarsi alle prese con una cospirazione criminale, mentre il suo passato e presente si scontrava e si intrecciano intorno a un mistero che porta a un crescendo di violenza e inganni.

Il nuovo progetto di Nic Pizzolatto lo avrebbe portato a collaborare con Matthew McConaughey dopo il successo di True Detective e faceva parte dell'accordo con Fox 21 TV Studios e FX Productions.

Lo sceneggiatore e produttore ora sembra stia negoziando per ottenere la scissione del suo patto con l'emittente americana.