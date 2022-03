Red: il trailer del documentario dedicato al making of del film Pixar, "Embrace the Panda"

Red, il nuovo film Pixar, è disponibile su Disney+ e online è stato condiviso il trailer del documentario sul making of intitolato Embrace the Panda.

Nel video la regista Domee Shi, regista e sceneggiatrice del progetto, oltre al team di produttori e molte persone coinvolte nella produzione, spiegano come si è lavorato ai personaggi e alla storia.

Nel trailer di Embrace the Panda si ricorda come il film animato Red sia nato come una metafora del crescere e come accade quella transizione tra l'adolescenza e l'età adulta. Nel making of spazio anche al lavoro dei doppiatori, dei responsabili edegli effetti visivi, e dell'importanza dell'esperienza personale di Domee Shi che è alla base del progetto.

La protagonista della storia è Mei Lee, una tredicenne maldestra e insicura, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell'adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un'adolescente come lei. E come se i cambiamenti che sta affrontando non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso!

I doppiatori del film Red comprendono Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya), Antonella Giannini (Nonna), Valeriano Corini (Tyler), Cinzia De Carolis (Zia Chen), Mirta Pepe (Zia Ping) e Oliviero Dinelli (Signor Gao).