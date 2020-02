Red Rose, in arrivo su Netflix la serie BBC dagli autori di Hill House 2

Red Rose: sarà Netflix a distribuire a livello internazionale la serie targata BBC e ideata dagli sceneggiatori della seconda stagione di Hill House, The Haunting of Bly Manor.

A riportarlo è Deadline, che comunica l'arrivo della serie negli Stati Uniti e nel resto del mondo tramite il servizio streaming con a capo Ted Sarandos.

Lo show creato dai gemelli Michael e Paul Clarkson sarà un horror composto di otto episodi, e verrà co-prodotto da EntertainmentOne e Eleven, società di produzione di un'altra grande serie di successo, Sex Education. In patria, invece, verrà trasmesso da BBC. Le riprese dovrebbe avere inizio a giugno, nei pressi di Manchester e Bolton.

Drew Barrymore nella celebre sequenza iniziale di Scream

Di ispirazione simile a quella di Get Out e Scream, almeno per quanta riguarda il genere, Red Rose segue le vicende di un gruppo di studenti inglesi in seguito alla scoperta della misteriosa app dal nome, appunto, di Red Rose, che li porterà a dover affrontare una serie di sfide sempre più pericolose. "Relegata ai margini del gruppo, Rochelle Jackson scarica l'app, invitando ingenuamente l'oscurità nella sua vita. Ciò a cui dà inizio è una serie di aventi che sconvolgerà la città e porterà i ragazzi a unirsi contro le misteriose forze dall'aria soprannaturale che sembrano essere arrivate a Bolton".