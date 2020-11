Rebel Wilson festeggia il peso forma "ma non riguarda un numero, si tratta di salute"

Rebel Wilson può finalmente festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, raggiungere il peso forma di 75 chili prima della fine del 2020 e celebrare la sua nuova forma fisica spiegando ai fan che è una scelta fatta non per estetica, ma soprattutto per una questione di salute.

"Ho raggiunto l'obiettivo un mese prima del previsto!" ha raccontato l'attrice americana in una Instagram Story mettendo in chiaro che il suo scopo principale era la salute. "Non si tratta di un numero, si tratta di essere sani, avevo bisogno di un obiettivo tangibile da pormi ed era raggiungere i 75 chilogrammi".

L'attrice promette di fornire i dettagli del suo programma ai fan nei prossimi giorni per ringraziarli del sostegno. L'attrice ha reso partecipi i follower del suo programma a VivaMayr, centro di bellezza australiano che l'ha seguita e supportata per aiutarla a raggiungere lo scopo. In precedenza, Rebel Wilson aveva spiegato a People di seguire il Metodo Mayr, piano alimentare che punta ad agevolare la digestione attraverso l'abbinamento di cibi alcalini e il consumo di pasti regolari. inoltre, l'attrice ha lavorato con un personal trainer oltre a dedicarsi a passatempi sportivi come il surf e il trekking. Invece di fare sacrifici, la Wilson ha spiegato di essersi concentrata su un'alimentazione sana:

"Quando stavo per prendere le caramelle la scorsa notte dopo cena ho pensato tra me e me 'Hmmmm... meglio di no' e invece ho preso una bottiglia d'acqua. "Ricordate però ragazze, dovete ancora concedervi qualcosa (lo faccio solo una o due volte a settimana... e lo sostituisco con un bel bagno di schiuma nella vasca quando non posso mangiare)."