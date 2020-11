Rebel Wilson indossa il costume di Xena la Principessa Guerriera per Halloween (VIDEO)

Rebel Wilson ha pubblicato sui social un video che la ritrae con indosso un costume da Xena la Principessa Guerriera. L'attrice si mostra così dopo essere dimagrita, mentre tenta di sconfiggere il Coronavirus roteando due nunchaku, le armi tradizionali asiatiche.

Just call me RONA (Warrior Princess). I destroy ‘rona whenever and wherever I can 😝 pic.twitter.com/yG7dTTVKVg — Rebel Wilson (@RebelWilson) October 31, 2020

Nell'anno in cui ha spento 40 candeline, l'attrice Rebel Wilson ha scelto di dare una svolta alla propria vita dal punto di vista fisico. L'interprete di Pitch Perfect ha seguito un percorso fatto di dieta e allenamento costante, partito in corrispondenza del mese di gennaio, che l'ha portata a perdere circa 20kg.

Come decine e decine di star internazionali hanno fatto in occasione della festa di Halloween, anche Wilson ha scelto di celebrare questa ricorrenza indossando un costume che, anziché fare paura, sorprende. Attraverso il video condiviso su Twitter, vediamo l'attrice travestita da Xena principessa guerriera mentre maneggia le armi come una vera principessa guerriera. Wilson indossa un body lucido insieme ad un mantello nero e stivaletti rosa metallizzati. La clip finisce con l'attrice che combatte con una palla che dovrebbe rappresentare il Coronavirus. L'omaggio è alla serie tv con Lucy Lawless prodotta dal 1995 al 2001, il messaggio è quello che tutti dobbiamo essere un po' guerrieri per sconfiggere il nemico rappresentato dal virus, ma è indubbio che Rebel Wilson abbia scelto di approfittare della festa di Halloween anche per sfoggiare il suo nuovo fisico.

"Chiamatemi solo RONA (la Principessa Guerriera). Distruggo 'rona (il Coronavirus ndr) ogni volta che posso e dove posso", si legge nel tweet a cui diversi fan dell'attrice hanno risposto congratulandosi per la sua tenacia e per i risultati ottenuti. "Ragazza, non ho idea se questa dovesse rappresentare una commedia o qualcosa di selvaggio, ma in entrambi i casi sei dannatamente sexy, posso già vederti in qualche film di arti marziali", ha scritto un follower. "Video e costume super hot! Wow! Felice Halloween a te!" ha cinguettato qualcun altro.

Ricordiamo che lo scorso anno Rebel Wilson è apparsa sia nell'adattamento cinematografico di Cats diretto da Tom Hooper, sia in Jojo Rabbit di Taika Waititi, film candidato a ben sei Oscar e vincitore della statuetta per la miglior sceneggiatura non originale, assegnato allo stesso Waititi.