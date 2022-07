Rebel Wilson protagonista del film K-Pop: Lost in America

Rebel Wilson sarà la protagonista del film K-Pop: Lost in America, una commedia che vrrà diretta da JK Youn da una sceneggiatura scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer.

Il progetto sarà prodotto da CJ Entertainment e potrebbe avere, secondo le indiscrezioni, un volto molto noto dai fan della musica K-Pop.

Al centro della trama del film K-Pop: Lost in America ci sarà una boy band sud coreana che rimane bloccata in Texas.

Oltre a Rebel Wilson, nel film diretto da JK Youn, nel cast ci saranno anche Charles Melton e il K-Pop Idol e attore Cha Eun-woo che potrebbe debuttare per la prima volta in un progetto di Hollywood dopo aver recitato in alcune serie coreane come Gangnam Beauty e Rookie Historian Goo Hae-ryung.

La sinossi ufficiale anticipa: "Il film segue un gruppo K-Pop emergente che si ritrova per errore bloccato a Waco, in Texas, solo alcuni giorni prima del debutto americano al Madison Square Garden. Senza cellulari, senza soldi e senza mezzi di trasporto, il gruppo deve superare le proprie differenze e alcuni ostacoli folli pur di arrivare a New York. Lungo la strada imparano ad amare il Texas e il Texas impara ad amare loro."

Le riprese dovrebbero iniziare in autunno, riportando così Rebel Wilson su un set cinematografico dopo il recente Cheerleader per Sempre, film arrivato su Netflix.