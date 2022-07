Rebel Wilson condivide una foto in costume da bagno: "Ingrassare non ti definisce"

Rebel Wilson ha scelto Instagram per condividere una foto in costume da bagno, dicendo ai suoi milioni di followers che 'prendere peso non definisce una persona'.

Rebel Wilson si è recentemente aperta a proposito del suo recente aumento di peso: l'attrice, 42 anni, ha condiviso una foto di se stessa questo sabato mentre se ne sta in piedi vicino a una piscina con indosso un costume da bagno rosa e bianco.

La Wilson, nella didascalia, ha aggiornato i suoi follower rivelando di essere ingrassata durante la sua ultima vacanza: "Ho appena notato che in vacanza ho messo su 3 kg, sono in un fantastico resort all-inclusive... ho completamente perso il controllo di me stessa".

"Ma sai una cosa? Posso alzarmi domani e andare in palestra, idratarmi e mangiare sano e amarmi", ha continuato la star. "Non aiuta affatto essere continuamente dura con te stessa, ma so perfettamente cosa vuol dire sentirsi in colpa e non stare affatto bene dopo aver mangiato troppo".

"Ma se sei come me, sappi solo che sei più del tuo peso, il tuo peso non ti definisce", ha concluso Rebel Wilson. "Fai del tuo meglio per essere in salute e non essere così dura con te stessa, non serve a niente. Sii semplicemente la versione migliore di te che puoi essere."