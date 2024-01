Rebel Moon, Sofia Boutella: 'Ecco il problema che ho avuto col personaggio di Kora'

Tra i protagonisti di Rebel Moon, nuova epopea sci-fi diretta da Zack Snyder e realizzata per Netflix, figura Sofia Boutella nei panni di Kora, un soldato con un passato burrascoso alle spalle. Intervistata ai microfoni di The Upcoming per promuovere il film, l'attrice ha spiegato le difficoltà che ha provato nell'interpretare il suo personaggio.

"Zack mi ha affidato un personaggio alquanto complesso da interpretare e scoprirete di più sul suo passato nella seconda parte. Mi ci è voluto del tempo per comprenderla perchè non riuscivo a perdonare quello che aveva fatto. Abbiamo parlato molto con Zack e alla fine abbiamo trovato il giusto tono per portarla sullo schermo. Sono partita proprio da quell'elemento cruciale che scoprirete più avanti e l'ho amata ancor di più una volta trovato".

In Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco Kora cerca di riscattare il suo passato di membro dell'Imperium, l'esercito del crudele e corrotto governo del Mondo Madre. Per difendere la luna di Veldt dalle forze dell'Imperium guidate dal tirannico reggente Balisarius (Fra Free) e dal suo fidato esecutore, l'ammiraglio Atticus Noble (Ed Skrein), Kora cerca tra le stelle guerrieri disposti a opporsi al brutale regime.

Come ormai da tradizione per i film di Snyder, anche Rebel Moon avrà una versione estesa e senza censure. E questa nuova Director's Cut, come svelato dal regista, sarà "più violenta, più bizzarra e con un sacco di sesso". Al momento non è ancora stata annunciata una finestra di lancio.

Nel frattempo la seconda parte, Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, uscirà su Netflix il 19 aprile.