Reacher 2: la serie tv di Amazon Prime Video con Alan Ritchson tornerà nel 2023?

Reacher, la serie tv action con Alan Ritchson e Malcolm Goodwin sta per tornare con la sua seconda stagione. Sembra che il silenzio protrattosi dall'inizio dell'anno abbia trovato una fine, attraverso alcune dichiarazioni che solleveranno gli appassionati.

Reacher: una scena della serie

L'uscita di Reacher 2 sembra sempre più vicina, stando almeno alle parole di Vernon Sanders, Amazon Studios' Head of Television. Nel corso di una recente intervista con Collider questi ha individuato nel 2023 il probabile periodo d'uscita della nuova stagione: "Sta andando davvero bene [la produzione]. Alan è tornato ed è fantastico nel ruolo. Sono così orgoglioso dei produttori [per] la loro scelta con lui come Reacher. La reazione dei fan del libro allo show è stata semplicemente un sogno. La seconda stagione è fantastica. E per quanto sia stata ottima la prima, penso che la questa vada oltre, e che ci siano buone possibilità che lo show torni l'anno prossimo".

Se la prima stagione di Reacher si basava sul romanzo Killing Floor di Lee Child, la seconda (curata da Nick Santora) s'ispirerà a Bad Luck and Trouble."È dura. Ci sono 26 libri [di Jack Reacher], e le antologie di racconti da cui iniziare", ha detto Santora a TVLine riflettendo sul materiale di partenza per la prossima stagione, "Vogliamo che sia simile alla Stagione 1 per via del successo? Vogliamo essere diversi?".