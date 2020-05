Re-Animator e The Sentinel: i due cult horror della Midnight Classics arrivano solo su Amazon

Due cult horror della Midnight Classics in arrivo in limited edition solo su Amazon: Re-Animator sarà disponibile il 28 maggio, The Sentinel il 25 giugno,

Midnight Classics, etichetta horror di proprietà di Koch Media che rappresenta una collezione unica e irripetibile di cult movies che hanno fatto grande la storia del cinema dell'orrore, ha annunciato l'uscita homevideo di Re-Animator e The Sentinel. che saranno disponibili in DVD e Blu-Ray Limited Edition solo su Amazon. Re-Animator sarà disponibile dal 28 maggio, mentre The Sentinel dal 25 giugno 2020.

Re-Animator, il cult del 1985 diretto da Stuart Gordon, è un film ispirato al racconto "Herbert West, Re-Animator" di H.P. Lovecraft e narra la storia di Herbert West, un ambizioso e un po' folle studente di medicina che inventa un siero per resuscitare i morti. I cadaveri ritornano in vita, ma perdono totalmente il controllo, trasformandosi così in mostri che iniziano a uccidere. La limited edition (in 1000 copie numerate DVD e Blu-Ray) disponibile su questo link Amazon, oltre a contenere due versioni del film, UNCUT (82' DVD, 86' Blu-ray) e INTEGRALE (100' DVD e 105' Blu-Ray), include anche i seguenti contenuti extra: Commento audio sottotitolato con il regista Stuart Gordon e gli attori del musical Re-Animator Jesse Merlin e Graham Skipper; La catastrofe del successo: intervista al regista Stuart Gordon; Teatro di sangue: intervista al paroliere musicale Mark Nutter; Storyboard; Guida al cinema Lovecraftiano; Scene eliminate; Re-Animator Resurrectus: documentario sul making of del film; Intervista al regista Stuart Gordon e al produttore Brian Yuzna; Il compositore Richard Band parla della colonna sonora; Tv spot; Trailer

Tratto da "La sentinella del male", best seller di Jeffrey Konvitz, The Sentinel farà il suo ingresso nella line-up di Midnight Classics il 25 giugno. Diretto dal regista Michael Winner, che ha diretto Il giustiziere della notte, The Sentinel è un capolavoro del soprannaturale, seminale per il cinema dell'orrore di tutto il mondo. Nel film, Alison Parker, una fotomodella di New York, decide di trasferirsi in una grande casa con vista su Manhattan. La ragazza nasconde però un passato difficile e la nuova e misteriosa casa risulta abitata solo all'ultimo piano da padre Halliran, un inquietante prete cieco che sta sempre alla finestra. Alison incontra però dei vicini alquanto strani ed è perseguitata da rumori e visioni: la sua mente inizia a vacillare, e comincia a soffrire di strani malesseri e svenimenti... "The Sentinel" arriverà a giugno solo su Amazon (questo il link) in una limited edition (in 1000 copie numerate DVD e Blu-Ray) che conterrà i seguenti extra: Commento audio sottotitolato col regista Michael Winner; Lavorare con Winner: making of con l'assistente regista Ralph Singleton; Press gallery in bianco e nero; Cards & posters; Foto dal film; Tv spots; Trailer.