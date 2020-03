R.D. Call è morto a 70 anni, aveva recitato in Into the Wild e Nato il 4 luglio

L'attore R.D. Call, che ha collaborato più volte con Sean Penn a film come Into the Wild, è morto all'età di 70 anni.

R.D. Call, apparso in film come Into the Wild e Nato il 4 luglio, è morto all'età di 70 anni a causa di alcune complicazioni dopo aver subito un'operazione alla schiena a Layton, in Utah.

Il triste annuncio è stato compiuto dalla famiglia dell'attore che aveva iniziato a studiare recitazione negli anni Settanta alla scuola di Lee Strasberg. Roy Dana Call ha poi debuttato nel 1979 nello show Barnaby Jones, ottenendo poi piccoli ruoli in La casa nella prateria e Trapper John M.D..

Il suo primo film risale invece al 1982 in occasione di 48 ore, diretto da Walter Hill, regista con cui ha poi collaborato nuovamente sul set di Brewster's Millions e Last Man Standing.

Tra le sue partnership professionali più importanti c'è anche quella con Sean Penn con cui ha recitato in ben sette film: A distanza ravvicinata, Colors - colori di guerra, Stato di grazia, Il mistero dell'acqua, Mi chiamo Sam, Babel e Into the Wild.

Tra i tanti titoli che lo hanno visto tra gli interpreti ci sono anche Nato il 4 luglio, Waterworld, X-Files e Burn Notice.

La sua famiglia ha sottolineato che R.D. Call era inoltre particolarmente orgoglioso per aver vinto la sua battaglia contro l'alcolismo, che lo aveva persino spinto all'orlo del suicidio. L'attore è poi rimasto sobrio per ben 27 anni.