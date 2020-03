Razzies 2020: le Pernacchie d'Oro proseguono nonostante il Coronavirus

Il Coronavirus sta fermando tutti i principali eventi e produzioni nel mondo, ma non i Razzies 2020, che proseguono secondo copione. I Golden Raspberry Awards, che celebrano i peggiori film del mondo, sono ancora confermati, la cerimonia si terrà sabato presso il Barnsdall Gallery Theatre di Los Angeles, ma con un pubblico ridotto.

Gli spettatori sono incoraggiati a portare il loro gel igienizzante per mani e il teatro, che conta quasi 300 sedie, verrà disinfettato. La conferma della cerimonia arriva dopo le cancellazioni degli eventi con più di 250 persone annunciata dal Governatore della California Gavin Newsom.

"I nostri performer non vogliono cancellare l'evento perché ormai il lavoro è quasi finito, e abbiamo deciso che lo show andrà avanti. Abbiamo incoraggiato il pubblico a stare a casa, perciò ci saranno pochissimi spettatori e vogliamo prenderci cura di loro. Abbiamo pianificato di preparare noi stessi il gel igienizzante per mani con alcool (non quello da bere) e aloe vera. I Razzies andranno avanti e potremmo essere un po' in ritardo, ma la stagione dei premi non è finita finché 'The Cat Lady Sings!'"

Per tradizione, i Razzies di solito andavano in onda la notte prima degli Oscar, ma a causa dell'anticipo dei 92° Academy Awards a inizio febbraio, i premi per i peggiori film hanno deciso di seguire il loro schedule con maggior calma. Tra i nominati ai Razzies 2020 troviamo lo sbeffeggiato musical Cats, A Madea Family Funeral e Rambo Last Blood . Tra i candidati ai Razzie Redeemer Award troviamo Eddie Murphy per Dolemite Is My Name; Keanu Reeves per John Wick 3 e Toy Story 4; Adam Sandler per Diamanti grezzi; Jennifer Lopez per Hustlers e Will Smith per Aladdin.

