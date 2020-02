Razzie 2020, tutte le nomination: Cats e Rambo: Last Blood tra i favoriti

Cats: una scena del film con James Corden, Robbie Fairchild, Laurie Davidson, Francesca Hayward

Sono state annunciate le candidature ai Razzie Awards 2020, che premiano il peggio della produzione cinematografica dell'anno precedente. A dominare, con ben otto candidature a testa, sono Cats, adattamento dell'omonimo musical; Rambo: Last Blood, capitolo finale delle avventure del reduce del Vietnam; e A Madea Family Funeral, l'episodio più recente di un noto franchise comico ideato dall'attore e regista Tyler Perry. La cerimonia si terrà dopo la notte degli Oscar, andando contro la tradizione (di solito i vincitori sono annunciati la sera prima della consegna degli Academy Awards), e per la prima volta nei quarant'anni di esistenza del premio l'evento sarà trasmesso in TV.

PEGGIOR FILM

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEGGIOR ATTORE

James Franco per Zeroville

David Harbour per Hellboy

Matthew McConaughey per Serenity

Sylvester Stallone per Rambo: Last Blood

John Travolta per The Fanatic e Trading Paint

PEGGIOR ATTRICE

Hilary Duff per The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway per The Hustle e Serenity

Francesca Hayward per Cats

Tyler Perry (come Madea) per A Madea Family Funeral

Rebel Wilson per The Hustle

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Jessica Chastain per X-Men: Dark Phoenix

Cassi Davis per A Madea Family Funeral

Judi Dench per Cats

Fenessa Pineda per Rambo: Last Blood

Rebel Wilson per Cats

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

James Corden per Cats

Tyler Perry per A Madea Family Funeral (nel ruolo di Joe)

Tyler Perry per A Madea Family Funeral (nel ruolo di Uncle Heathrow)

Seth Rogen per Zeroville

Bruce Willis per Glass

PEGGIOR ACCOPPIATA SULLO SCHERMO

Qualunque duo di peli mezzi umani e mezzi felini per Cats

Jason Derulo e il suo pacco eliminato digitalmente per Cats

Tyler Perry e Tyler Perry (oppure Tyler Perry) per A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone e la sua rabbia impotente per Rambo: Last Blood

John Travolta e qualunque sceneggiatura gli capiti

PEGGIOR REGISTA

Fred Durst per The Fanatic

James Franco per Zeroville

Adrian Grunberg per Rambo: Last Blood

Tom Hooper per Cats

Neil Marshall per Hellboy

PEGGIOR SCENEGGIATURA

Cats

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEGGIOR REMAKE, SCOPIAZZATURA O SEQUEL

X-Men: Dark Phoenix

Godzilla II: King of the Monsters

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEGGIORE NONCURANZA PER LA VITA UMANA E LA SICUREZZA PUBBLICA (categoria nuova)

Dragged Across Concrete

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo: Last Blood

RAZZIE REDEEMER AWARD (attore/regista che ha vinto in passato e si è riscattato con un bel film)

Jennifer Lopez per Hustlers

Eddie Murphy per Dolemite Is My Name

Keanu Reeves per John Wick 3 e Toy Story 4

Adam Sandler per Diamanti grezzi

Will Smith per Aladdin

Rambo 5: Sylvester Stallone in una foto del film

I Razzie (abbreviazione di Golden Raspberry, le pernacchie d'oro) omaggiano ogni anno il peggio della produzione hollywoodiana, talvolta con risultati esilaranti: nel 2010 Sandra Bullock divenne la prima attrice a vincere sia l'Oscar che il Razzie nello stesso anno, e nel 2005 Halle Berry fu una delle rare persone ad accettare il premio in persona, per Catwoman, dicendo "Voglio ringraziare di cuore la Warner Bros. per avermi scritturata in questo film di merda."