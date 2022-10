Raymond & Ray: il trailer in italiano del film con Ethan Hawke ed Ewan McGregor (VIDEO)

Ecco il trailer in italiano di Raymond & Ray, il nuovo film di Rodrigo Garcia con Ewan McGregor e Ethan Hawke in arrivo il 21 ottobre su Apple TV+.

E' stato appena diffuso il trailer in italiano ufficiale di Raymond & Ray, la pellicola con Ethan Hawke ed Ewan McGregor che arriverà su Apple TV+ il 21 ottobre 2022. Il film di Rodrigo Garcia sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma dopo l'anteprima mondiale che si è svolta al Festival di Toronto.

Nel trailer ita della pellicola si susseguono una serie di sequenze che mostrano quello che accade quando due fratelli vengono informati della morte del padre. In qualche modo, entrambi hanno conservato uno spiccato senso dell'umorismo e il suo funerale è un'occasione per reinventarsi. C'è rabbia, c'è dolore, c'è follia, forse c'è amore e sicuramente c'è il lavoro di un becchino. I personaggi di McGregor e Hawke si ritrovandosi a fare i conti con le richieste del defunto, scoperte inaspettate e il rapporto complicato che li lega.

Prodotto dal premio Oscar Alfonso Cuarón, il cast del film vede protagoniste anche Maribel Verdú, Sophie Okonedo, Tom Bower, e Vondie Curtis Hall. Alla regia del film c'è Rodrigo García, autore anche della sceneggiatura.

Raymond & Ray, oltre che da Cuarón, è stato prodotto anche da Bonnie Curtis e Julie Lynn per conto di Mockingbird Pictures; Gabriela Rodriguez e Shea Kammer sono i produttori esecutivi. Come accennato in precedenza, la pellicola con Ewan McGregor e Ethan Hawke verrà presentata in concorso alla Festa del Cinema di Roma, prima di uscire in tutto il mondo il 21 ottobre su Apple TV+.